Mais de 3.500 alunos da rede pública municipal de Porto Real receberão orientações e palestras

Foto: Dorinha Lopes

Atividades intersetoriais de assistência à saúde, educação e prevenção de doenças, promovidas em parceria entre as secretarias de Educação, Cultura e Turismo e de Saúde, divulgarão a importância do Dia Mundial da Saúde , comemorado em 7 de abril, durante o mês inteiro, nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino de Porto Real. Desenvolvidas pela equipe do Programa Saúde na Escola (PSE), que conta com agentes comunitários de saúde, dentistas, médicos, auxiliares odontológicos e de enfermagem das Unidades de Saúde da Família (USF), as atividades ocorrem durante todo o ano, mas serão intensificadas em abril. As 16 turmas de maternal, pré-I e II da E.M. Patrícia Pineschi, receberam na última segunda-feira, 02, ações de saúde proporcionadas pelo PSE. No total, mais de 3.500 alunos receberão dicas, orientações e palestras relacionadas ao assunto, como saúde bucal e passarão por exames, como a antropometria (que mensura a altura e o peso da criança). “Nessas ações identificamos as crianças que têm alterações nutricionais e de crescimento para, caso necessário, realizarmos o encaminhamento para o médico da USF de referência da criança e fazer o acompanhamento multiprofissional”, explica a enfermeira da USF do São José, Julita Cunha.

Para a coordenadora do PSE, Ingrid Resende, é muito importante que se criem hábitos de higiene e prevenção à saúde desde o início da infância. “A nossa meta é ensinar pequenos costumes que fazem a diferença para que não surjam doenças”. A coordenadora esclarece ainda que o programa, como política intersetorial da Saúde e da Educação, trabalha as políticas voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública do município e se unem para promover saúde e educação integral.

De acordo com a diretora da E.M. Patrícia Pineschi, Márcia Braga, a promoção de saúde nas escolas vai de encontro à situação e ao ambiente de aprendizado dos alunos. “O programa beneficia muito as crianças, pois estão em fase de melhor assimilação de conteúdos e de hábitos mais saudáveis. Nós estamos formando os futuros cidadãos e principalmente seres humanos que merecem toda a atenção e carinho”, afirma.

Promovendo saúde e conhecimento

Calçado em 12 estratégias, de acordo com a programação do PSE desse mês, será realizada nas unidades públicas e municipais de ensino a antropometria (promoção da segurança alimentar); atividades de saúde bucal; ações de combate ao mosquito Aedes aegypti; promoções das práticas corporais; identificação de alunos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação, como a Hanseníase; ações sobre a Violência contra a Mulher, direito sexual e reprodutivo, gravidez na adolescência e métodos anticoncepcionais, assim como prevenção de IST/AIDS, de Bullying (violência física ou psicológica, intencionais e repetidas) e ao uso de drogas. A equipe ainda fará a análise da situação vacinal, atividades de saúde ocular, aferição de pressão arterial, medição de circunferência abdominal e otoscopia (exame do canal auditivo).