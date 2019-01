Mais de 1 mil metros de obras em São João de Meriti

Os ciclistas de São João de Meriti ganharam uma opção segura para trafegar. Na última sexta-feira (11), a Prefeitura inaugurou o novo trecho da ciclovia Deputado Federal Candido Pereira Mattos. Com 1.500 metros de extensão em uma área urbanizada de 13. 728m², a ciclofaixa liga Engenheiro Belford a São Mateus. A obra teve duração de 12 meses e foi uma promessa de campanha do prefeito, Dr. João:

“Estou muito feliz em inaugurar essa obra. Prometi revitalizar a área e transformar o local, que já foi usado como depósito de lixo irregular”, comemorou.

A cozinheira Cristiane Oliveira, de 49 anos, elogiou a obra e falou das melhorias do local: “Sou moradora do bairro e é muito bom poder fazer caminhada aqui. Além de mais seguro, a área ficou bem alegre”.

Para o estudante Erick Davi, de 17, a ciclovia foi uma ótima opção de diversão. “É bom poder voltar da escola com os amigos e ter um lugar para nos reunirmos. Ficou bem iluminado e podemos ficar até um pouco mais tarde”, disse. A cerimônia, que teve roda de capoeira e muita música, contou com a presença de vereadores, secretários e familiares do Deputado Federal Candido Pereira Mattos, político da cidade que morreu em 2017.