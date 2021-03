Mais árvores, mais água em Japeri no Dia Mundial da Água

Prefeitura promove ação de plantio às margens do Canal Téofilo Cunha, no bairro Primavera.

Para comemorar o Dia Mundial da Água, a Prefeitura de Japeri, em parceria com a Cedae, por meio do Programa Replantando Vida, promoveu hoje (22) uma ação de plantio às margens do Canal Teófilo Cunha, no bairro Primavera. A ação, que aconteceu na manhã de ontem, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visa a conscientização da população sobre a preservação de ecossistemas locais.

Além do plantio, mais 80 mudas das espécies Pau-Ferro, Ipê Rosa, Jacarandá Mimoso e Canafístula Mirim foram distribuídas aos moradores da localidade que desejam plantá-las em suas residências. A prefeita Fernanda Ontiveros parabenizou a iniciativa e plantou a primeira muda da ação. “É importante conscientizar. Ações como

essa são importantes para nossa cidade. Nosso ecossistema local também merece atenção. Programas de revitalização como esse são muito válidos para Japeri e terão todo o apoio da gestão municipal”, afirmou a gestora.

Bons frutos no futuro

A Secretária da Pasta, Meire Lucy, disse que ações como essa trarão bons frutos para a cidade dentro do segmento do meio ambiente. “Floresta é igual à água. Água é igual vida. E para comemorar esse dia tão importante, nada melhor do que promover essa ação. Me sinto feliz por fazer parte deste momento. Por, de certa forma, incentivar a população a ter mais consciência”, declarou a gestora ambiental.

“É gratificante ver as mudanças acontecendo”

Um dos moradores da localidade, José Monteiro de Carvalho (80) fez questão de participar do momento. Presidente da Associação de Moradores do bairro Primavera e morador antigo da região, ele afirma estar feliz por presenciar mudanças importantes onde nasceu e foi criado.

“Cresci aqui no bairro Primavera. É gratificante ver as mudanças acontecendo. Não só essas plantações, como também a ciclovia que está sendo construída. Falo em nome de todos os moradores: estamos muito felizes”, declarou o aposentado.

Também participaram da ação o presidente da Câmara, Walter Trajano, os Secretários Municipais de Esportes, Marcelo Capoeira, e Defesa Civil, Paulo Roberto Delgado, além de membros do Conselho do Meio Ambiente de Japeri, Ariane Esteves e José Lorival.