Maior clonador de carros no Rio encomendou assalto a médico na Barra

A Polícia Civil do Rio afirmou ontem que maior clonador de carros do Rio de Janeiro, conhecido pelo apelido de Tio Comel, encomendou o assalto que levou à morte do morte do médico Claudio Marsili, de 64 anos, na última terça-feira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Investigações da Delegacia de Homicídios da Capital apontam a participação de Comel na encomenda e determinação da tentativa de assalto. De acordo com a DH, o trajeto da vítima foi percorrido pelos agentes e novas câmeras de segurança foram identificadas.

Comel, ou Thiago Fernandes Virtuoso, de 35, anos está foragido, com 10 mandados de prisão. Ele está no radar da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e é considerado o principal alvo da especializada. Ele é investigado pelo crime de adulteração de automóvel, com pena prevista de 3 a 6 meses de prisão.

“Existem outras quadrilhas, mas ele é o nosso principal alvo hoje”, afirmou o delegado Márcio Braga, titular da especializada. Comel passou a ser ligado à morte de Marsili pela Delegacia de Homicídio da Capital (DHC), que investiga o crime, pelas características da ação, um possível latrocínio – roubo seguido de morte –, e cujo produto do roubo foi uma picape Toyota Hilux, que pode valer até R$ 250 mil. A DHC também apura se o médico sofreu ameaças antes de ser morto.