Mãe e padrasto são presos em Nova Iguaçu acusados de torturar criança de 2 anos

Policiais civis prenderam, nesta terça-feira (09/02), um casal suspeito de tortura. Eles foram localizados no bairro Santa Rita, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde foram cumpridos mandados de prisão preventiva pendentes.

De acordo com agentes da 53ª DP (Mesquita), a mulher e o homem passaram a ser investigados após o Conselho Tutelar informar que havia um menor, de apenas dois anos de idade, sendo atendido na UPA de Mesquita com sinais de maus tratos.

Durante as diligências realizadas pelos agentes da 30ª DP, foi constatado que o homem, padrasto da criança, com o consentimento da mãe, aplicava dentadas no corpo da vítima, causando-lhe ferimentos, inclusive na genitália e nas nádegas.