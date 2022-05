Mãe e filho têm carro metralhado ao entrarem por engano em favela da Zona Oeste carioca

Uma professora e o filho dela tiveram o carro metralhado. A suspeita é de que o veículo foi baleado por traficantes da comunidade Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, no fim da tarde da última segunda-feira (23). No incidente, o carro em que Joseli Teresinha Arty, 40, e o filho de 15 anos estavam atropelou e matou o morador Eduardo da Silva Guilherme, 21. Ele fazia bico como ajudante de pedreiro. Os dois usavam um aplicativo de localização para chegar no hotel, porém após indicação do sistema, entraram em um dos acessos da favela. Joseli é carioca, mas a família mora no Paraná.

No momento em que mãe e filho acessaram a comunidade, acontecia um intenso tiroteio. Moradores da região chegaram a publicar nas redes sociais alertando para o confronto.

A mulher, ao tentar fugir dos tiros, perdeu o controle do carro e acabou atropelando Eduardo da Silva Guilherme, 21, morador da Vila Aliança. Por conta dos graves ferimentos, ele não resistiu.

“O Dudu era conhecido aqui da região. Infelizmente estava no lugar errado na hora errada. A gente ainda gritou, mas o carro estava desgovernado”, acrescentou Iara. A Polícia Militar disse que os traficantes teriam confundido o carro em que ela estava com o filho com uma viatura policial.

Seguem internados

Os dois seguem internados no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste. A mulher tem ferimentos no pé esquerdo e na perna direita, com quadro de saúde considerado estável. O menino não teve o boletim médico divulgado. Segundo a Polícia Civil, o carro da família já foi periciado.