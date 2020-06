Mãe e filha são presas por homicídio em Campo Grande

Policiais da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (DEAM/Nova Iguaçu) prenderam, nesta segunda-feira (08/06), duas mulheres acusadas de homicídio, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. As mulheres, uma de 38 anos e sua filha de 22 anos, são apontadas como autoras do homicídio do namorado da filha, também de 22 anos.

De acordo com a apurado, o crime ocorreu no dia 14 de janeiro, no bairro Santa Tereza, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A vítima foi morta com o emprego de arma branca.

A partir de investigação e trabalho de inteligência, a unidade conseguiu na Justiça dois mandados de prisão preventiva pelo crime de homicídio e vinha realizando buscas. Os policiais foram para a região de Campo Grande, e após monitoramento, conseguiram localizar mãe e filha na Rodoviária de Campo Grande.

Elas foram encaminhadas para o sistema prisional.

