Mãe e filha são assassinadas a facadas dentro de casa em Angra dos Reis

Mãe e filha foram assassinadas na manhã de ontem em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense. As vítmas foram identificadas como Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e Adriana Vasconcelos da Silva, 19.

Segundo a Polícia Militar, elas foram encontradas mortas com ferimentos causados por faca. A residência fica em uma travessa na Rua Três Amigos, no bairro Santa Rita do Bracuí.

Uma perícia foi feita no imóvel para que a Polícia Civil analise a cena do crime e levante informações que possam ajudar nas investigações. Ainda de acordo com a PM, testemunhas disseram que um ex-namorado da mãe foi a última pessoa a entrar na casa.

Qualquer denúncia que ajude no trabalho da polícia pode ser feita pelo WhatsApp da delegacia de Angra dos Reis. O número é (24) 99935-1747. O sigilo é garantido. Informações também podem ser passadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, pelo telefone 030-253-1177, ou pelo aplicativo de celular “Disque Denúncia RJ”.