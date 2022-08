Mãe diz que filho morto por milicianos não era envolvido com o tráfico de drogas

Familiares e amigos de Adriel Andrade Bastos, de 24 anos, deram o último adeus ao jovem na tarde de quinta-feira (25), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O corpo dele foi localizado no Rio Capenga, altura do KM 32, na última terça-feira (23).

Os corpos dos amigos de infância Adriel e Matheus Costa da Silva, de 21 anos, foram encontrados por equipes do Corpo de Bombeiros. Eles e outros dois rapazes, identificados Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 22, e Jhonatan Alef Gomes Francisco, 29, desapareceram no último dia 12. Esses dois últimos ainda não foram encontrados.

Andréa Andrade, 48, mãe de Adriel, disse que o filho era um bom menino e que não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda abalada, ela contou que agora está um pouco mais aliviada pelo do corpo ter sido encontrado e enterrado de forma digna. Ao longo da cerimônia, cerca de 50 pessoas, entre eles amigos do jovem, cantaram um louvor que Adriel gostava em sua homenagem. A maioria dos familiares e colegas também usou uma blusa com a foto do rapaz.