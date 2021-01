Mãe de santo mata mulher e enterra corpo esquartejado dentro de casa

MINAS GERAIS – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Juiz de Fora, prendeu uma mãe de santo e mais três acusados da autoria de um homicídio contra uma mulher de 40 anos, no dia 14 de dezembro. A vítima foi esquartejada e enterrada em um quarto, dentro de um tambor. O crime teria sido motivado pela cobrança de um empréstimo.

Rivania Pereira da Silva estava desaparecida desde o dia 30 de novembro. Após o início das investigações, a polícia chegou até à casa da mãe de santo, onde o corpo estava enterrado no próprio quarto da acusada, já esquartejado e dentro de um tambor. Ela foi presa em flagrante, além de mais três suspeitos; o namorado e os dois filhos da mãe de santo.

De acordo com informações do titular da Delegacia Especializada de Homicídios, delegado Rodrigo Rolli, a vítima foi atraída até a residência da mãe de santo, onde foi executada. As investigações descobriram que a vítima teria emprestado R$30 mil para a mãe de santo.

“Após a vítima solicitar o dinheiro, os suspeitos atraíram a mulher até a residência sob alegação de que iriam pagar o valor e a executaram. Eles alegaram que gastaram o dinheiro dela. Além disso, também utilizaram seu cartão de banco, realizaram saques em caixas eletrônicos e também subtraíram objetos em seu apartamento”, explica o delegado.

Os suspeitos do crime foram presos em flagrante delito pelos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa. A autoridade policial também vai representar pela prisão preventiva dos suspeitos pela prática do crime de homicídio qualificado. Dessa forma, eles serão encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.