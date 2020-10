Mãe de motorista de aplicativo morto na Linha Amarela perdeu um outro filho há alguns anos

O motorista de aplicativo Marco André de Paula, ded 24 anos, que morreu após ser baleado na cabeça quando passava pela Linha Amarela na noite do último domingo, é o segundo filho que a mãe perde. Um irmão mais novo do rapaz morrera há alguns anos, quando tinha apenas 9, vítima de uma doença.

Marco voltava para casa na noite de domingo após participar de um evento automotivo no Shopping Station Mall, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, quando foi baleado na cabeça e no peito após ter o carro fechado por uma BMW na altura da saída 3 da Linha Amarela, no Engenho de Dentro, na Zona Norte.