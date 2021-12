Mãe de copiloto monta força-tarefa para encontrar filho em área onde avião caiu no RJ

Há oito dias, Ana Regina Agostinho vive um pesadelo. Mãe do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de

20 anos, proprietário da aeronave PA-34-220T, que caiu na quarta-feira da semana passada entre

Ubatuba (SP) e Paraty (RJ), ela juntou fé e coragem e montou uma força-tarefa para encontrar o filho.

O grupo rumou para a região do desaparecimento da aeronave, na Costa Verde fluminense, e ganhou a

solidariedade de amigos e parentes, que também ajudam nas buscas. São pelo menos 10 pessoas na

empreitada.

O voo em que ele estava saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pousaria no

Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, mas o mesmo deixou de fazer contato por volta das

21h40.

Além de Porfírio Júnior, o voo levava o piloto, Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos – cujo corpo foi

localizado na quinta-feira (25) -, e o empresário Sérgio Alves Dias Filho, de 45, dono de uma empresa

de blindagem com sede em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

“Estamos eu, o pai do Júnior, a Thalya, a namorada dele; os pais dela, dois primos, um casal de

amigos e um piloto, o Sidney, que foi conosco ao mar. Ele que nos ajudou a achar a poltrona da

aeronave, que é a do Júnior. A mochila do Júnior também foi encontrada, mas levada para a delegacia

de São Sebastião, mas está complicado de ir lá buscar”, diz.

Além das 10 pessoas que participam dessa busca auxiliar, o grupo conta ainda com duas aeronaves

cedidas por amigos e um barco. “Deus está enviando anjos ao nosso auxílio, nessa luta em que estou

atrás do meu filho”, disse em conversa com o g1.