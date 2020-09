Mãe da mulher morta pelo marido PM está em estado grave

O estado de saúde de Valéria Vieira da Veiga, de 54 anos, mãe da mulher morta pelo marido PM, na madrugada da última quarta-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana o Rio, piorou. Valéria e o marido, Marcelo de Almeida, 43, também foram baleados pelo cabo Leandro Alves Siqueira, 37. Priscilla da Veiga Freitas, 31, a filha de Valéria e Marcelo, morreu na hora.

Valéria está internada no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Ela estava estável até então, mas, de acordo com a Secretaria estadual de Saúde, piorou seu estado de saúde e agora está grave. Leandro também está no Heat, mas estável. O pai de Priscila segue no Pronto Socorro Central de São Gonçalo e passa bem.

O cabo Leandro, lotado 7º BPM (São Gonçalo), está preso custodiado no Heat. Testemunhas contaram que o PM atirou na esposa e nos sogros após uma discussão na casa da família, no bairro Zé Garoto. Depois, ele tentou tirar a própria vida.

O PM foi atuado em flagrante pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) por feminicídio e tentativa de homicídio contra os sogros. A Polícia Civil disse que aguarda a alta médica do PM e das outras duas vítima sobreviventes para ouvi-los. A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (Méier) investiga o caso na esfera militar.