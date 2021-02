Mãe acusada de matar filha de 1 ano e 10 meses é achada morta em presídio

SÃO PAULO – Jennifer Natalia Pedro, de 22 anos, foi encontrada morta dentro da cela onde ficava sozinha, na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, conhecida como P1 de Tremembé (SP), na última segunda-feira. A mulher estava detida desde o fim de abril de 2020, quando assumiu que assassinou e ocultou o cadáver da filha Ísis Helena, de 1 ano e 10 meses, em Mogi Guaçu, no interior de SP.

Jennifer foi encontrada pelos agentes do presídio com um lençol em volta do pescoço. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté como suicídio consumado e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, encaminhado à Delegacia de Tremembé, que apura as circunstâncias dos fatos. A SAP também abriu procedimento para apurar os fatos.

A acusada estava na P1 de Tremembé desde abril de 2020, mesmo local onde se encontram Suzane von Richthofen, acusada de mandar matar os pais Manfred e Marisia von Richthofen, em 2002, e Elize Matsunaga, que assassinou o marido, o presidente da empresa Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, em 2012.

Ela foi presa no dia 17 de abril de 2020. Entretanto, só assumiu a culpa três dias depois e foi indiciada por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e por ocultação de cadáver. O caso gerou uma comoção nacional após a pequena Ísis desaparecer no dia 2 de março de 2020. Ela iria a júri popular ainda neste ano.