Macabro: dupla é presa por matar amigo a pauladas e filmar esquartejamento do corpo

GOIÁS – Dois homens mataram um suposto amigo a pauladas, esquartejaram e atearam fogo no corpo durante desentendimento em uma casa do bairro Jardim Ingá, em Luziânia (196 km da Capital), onde bebiam e usavam drogas na última sexta-feira (22). Os assassinos ainda filmaram o momento em que cortavam cadáver e postaram as imagens nas redes sociais.

De acordo com a ocorrência, as imagens do corpo sendo esquartejado viralizou no município e uma denúncia anônima chegou à Polícia Militar (PM) denunciando o caso e os assassinos foram presos no sábado (23).

Em depoimento, os acusados relataram que os três estavam no imóvel bebendo e usando drogas. Mas, a vítima teria começado a discutir com eles, momento em que um deles espancou o homem a pauladas. Eles não explicaram o motivo que deu início à discussão.

Em seguida, o outro pegou a faca e começou a esquartejar o corpo, enquanto o comparsa filmava. Para ocultar o corpo os dois atearam fogo. Ainda em depoimento, os acusados apontaram onde os restos mortais estavam enterrados.

Após os trabalhos, os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia e testes para confirmação da identidade da vítima. Os acusados foram encaminhados à unidade prisional, onde foram colocados à disposição da Justiça enquanto o crime é investigado.