Lutador de jiu-jitsu conquista o ouro na final do Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2022

Pequeno no tamanho, mas grande na garra para alcançar vitórias. Esse é o lutador de jiu-jitsu Diogo Albuquerque Ferreira, conhecido como D. Buchecha. O iguaçuano conquistou a medalha de ouro na final do Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2022, realizado nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 11 e 19 de novembro.

D. Buchecha, que completa 11 anos no dia 18 de dezembro, representou a academia Galo Association BJJ, de Nova Iguaçu. Ele lutou na categoria médio até 42 kg, com outros 23 atletas de diversas nacionalidades. Nas quatro lutas em que disputou, Diogo finalizou três e acabou vencendo uma, com 15 pontos a 0. Outros dois concorrentes subiram ao pódio com o pequeno atleta: Chinzonrig Chinbat, que ficou com a prata (Mongólia) e Ruslan Safo, que conquistou o bronze (Cazaquistão).

Luta fora do tatame

A ida para Abu Dhabi foi mais uma vitória conquistada pelo menino, que precisou vender balas nas ruas de Nova Iguaçu para conseguir juntar dinheiro e realizar o sonho de participar do mundial. Familiares e amigos se mobilizaram para ajudar o pequeno campeão.

Mas ao retornar ao Brasil, D. Buchecha tinha mais um desafio: buscar apoio para disputar outro mundial. Dessa vez, o European Kids Jiu-Jitsu Champeonship, que acontece no dia 4 de dezembro, em Dublin, na Irlanda.

À espera de apoio

Mas infelizmente, a falta de um patrocinador, o pouco tempo para o preparo e também para organizar uma vakinha virtual e conseguir o valor da inscrição e para outras despesas, impedem que Diogo dispute essa competição.

Segundo a família, ele vai se preparar para disputar outras competições igualmente importantes em 2023. Mesmo sem ir à Europa, uma coisa é certa: D. Buchecha tem espírito de campeão e não desistirá nunca de estar entre o maiores lutadores de jiu-jitsu do Brasil.

*Reportagem: Antonio Carlos