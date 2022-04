Lulu Santos faz show na Zona Oeste do Rio para reconectar todos os pontos da trajetória

No ano em que comemora seus 40 anos de sucesso, Lulu Santos apresenta no Qualistage, um show chamado ‘Alô Base’, revisitando grandes obras e trazendo músicas que marcaram época e recentes canções, com a proposta de reconectar todos os pontos da trajetória. Foram escolhidos os hits “Tempos modernos”, “Como uma onda” e “Toda forma de amor”, além das recentes parcerias com Melim e Luísa Sonza.

O evento acontece no próximo sábado (9). A abertura da casa será às 19h e o show começará às 20h30. A venda de ingressos será pelo site da Eventim ou nas bilheterias do Qualistage.

“Do jeito que vejo, vamos simplesmente retomar do ponto em que estávamos quando fomos rudemente interrompidos. A gira anterior, ainda que de férias em março de 2020, ainda não acabara de todo; diversas datas foram canceladas ou indefinidamente adiadas, cidades ficaram sem nossa visita periódica, pessoas ficaram sem nos ver. Não cabe aqui entrar nos deméritos dos últimos dois anos. De nossa parte, fizemos tudo o que era viável mediante as já mais que repassadas condições ou falta delas. Fizemos lives, televisão, clipes e mesmo um álbum de revisitações, que acabou condensado em uma das faixas inéditas do projeto: ‘Inocentes’; recém lançada como single com a balsâmica participação da Melim. Enfim, a fila andou, e apesar de termos todos sido interrompidos no meio da frase, o tempo passou, o assunto mudou, ponto, parágrafo”, afirma o cantor.