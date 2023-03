Lula se encontra com Chris Martin, do Coldplay, e discute sobre combate à fome e meio ambiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva se encontraram nesta quinta-feira (23) com o músico Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay, que está em turnê no Brasil, e com representantes da ONG Global Citzen. O encontro de Lula com Martin foi antecipado pela jornalista Hildegard Angel, colunista do 247.

Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que conversou com o músico sobre combate à fome, sustentabilidade e meio ambiente. “Convidamos a banda para fazer um show na Amazônia durante a COP25, que será sediada pelo Brasil. Será um importante momento para chamar ainda mais atenção para a questão climática”, afirmou Lula, que ganhou um violão de presente.