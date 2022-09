Lula faz comício em Nova Iguaçu

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência, participou na noite desta quinta-feira (8) de um comício em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Lula subiu ao palco acompanhado de aliados, como os candidatos ao governo do RJ, Marcelo Freixo (PSB), e ao Senado, André Ceciliano (PT), durante encontro que reuniu centenas de pessoas na Praça Rui Barbosa.

Ao lado de Lula, Ceciliano exibiu, pouco antes de iniciar sua fala, um vídeo em que o ex-presidente reforça que só há um candidato do partido.

“O senador que nós temos no Rio de Janeiro é André Ceciliano, atual presidente da Assembleia Legislativa”, afirma Lula no vídeo.

Nas redes sociais, o atual presidente da Alerj também comentou sobre o comício: “Que momento lindo! Lula, Freixo e eu estamos aqui, em Nova Iguaçu, conversando sobre futuro, sobre dias melhores para o Brasil e nosso Rio de Janeiro. Viva a Baixada! Viva o Rio de Janeiro!”

Ao lado do candidato petista, no palco estava a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que teve destaque no evento e foi uma das presenças mais aplaudidas pela militância petista.

Polo central na Baixada Fluminense

Nova Iguaçu é a quarta maior cidade do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 800 mil moradores. O município é um polo central na região da Baixada Fluminense, que, com seus 3,7 milhões de habitantes, é maior do que estados como Mato Grosso do Sul, Sergipe e Tocantis.

A região, que historicamente vota em candidatos conservadores e alinhados à direita, atualmente tem 11 prefeitos entre seus 13 municípios que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL).