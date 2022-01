cantora e pastora, Ludmila Ferber morre de câncer aos 56 anos em São Paulo

A cantora gospel e pastora Ludmila Ferber morreu aos 56 anos, na última quarta-feira (26), em São Paulo. A informação foi confirmada pela gravadora Sony Music Gospel, de onde ela era contratada.

De acordo com o site oficial da artista, ela vivia no Rio com as filhas. “Infelizmente a nossa guerreira pastora Ludmila Ferber nos deixou, mas aqui ficam o seu legado, suas canções, seu exemplo, sua tenacidade, seu propósito, sua luta, sua fé, sua arte, sua poesia e sua história! Nossos sentimentos aos familiares. Que Deus console a todos que de alguma forma conviveram com nossa querida pastora! Agora já pode parar de lutar. Descanse em paz!”, afirma a postagem.

Ela lutava contra um câncer de pulmão desde 2018, quando anunciou o diagnóstico e o começo do tratamento em suas redes sociais.

Luta incansável

“’Em tempos de guerra, nunca pare de lutar’. Hoje estou entrando num momento único e surpreendente da minha vida: o tratamento de quimioterapia. Mas ainda que o ritmo de viagens para ministrações diminua durante um tempo, meu ministério não parou. Minha vida não parou. E nem vai parar”, afirmou em um trecho do texto.

Em março do ano passado, Ludmila afirmou que se apoiava na fé para seguir lutando contra a doença. “Não é fácil, mas a graça de Deus é suficiente para nos fazer passar por todos os processos em nossas batalhas, até superarmos tudo, e vencer (…)”, disse em outra postagem.

Entre seus maiores sucessos estão “Sonhos de Deus”, “Sopra Espírito”, “Ouço Deus me chamar” e “Nunca pare de lutar”. Durante o tratamento do câncer, Ludmila lançou o primeiro álbum em cinco anos, “Um novo começo”.

Prefeito e governador lamentam

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lamentou a morte de Ludmila nas redes sociais.

“’Tenho certeza que essa música vai renovar as suas forças para continuar a jornada… mas lembre-se, busque a Face de Deus!! Dele vem o nosso fôlego de vida!’ Meus sentimentos aos amigos, familiares e a enorme legião de fãs da pastora Ludmila Ferber”, afirmou o prefeito.

“’Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer.’ Para nós que acreditamos na ressurreição, a morte é o retorno para casa, perto do Pai. Deixo minhas condolências aos amigos e familiares da pastora Ludmila Ferber. Que Deus traga conforto neste momento”, disse o governador do Rio, Cláudio Castro (PL).