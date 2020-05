Lubrizol doa equipamentos de proteção para Secretaria de Saúde de Belford Roxo

São 130 óculos de segurança, 650 aventais para proteção, 3.250 toucas cirúrgicas, 3.250 máscaras descartáveis e 650 protetores faciais

Em tempo de pandemia, a solidariedade vem de todos os lados. Em Belford Roxo não podia ser diferente. A Lubrizol, empresa situada no município e que fabrica produtos químicos para os mercados de transporte, indústria e consumo, doou para a Prefeitura 130 óculos de segurança, 650 aventais para proteção, 3.250 toucas cirúrgicas, 3.250 máscaras descartáveis e 650 protetores faciais. Esses equipamentos de proteção individual serão distribuídos aos profissionais que trabalham nas quatro unidades do município que atuam no combate ao Coronavírus. A entrega do material foi feita na sede da Secretaria Municipal de Saúde e contou com a participação do presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) de Duque de Caxias e Região, Cláudio Lopes.

Satisfeito com a doação, o secretário de Saúde de Belford Roxo, Christian Vieira, destacou que os materiais são fundamentais para o pessoal que trabalha na linha de frente de combate ao coronavírus. “Temos quatro unidades que trabalham diariamente para conter o avanço da doença. Esses equipamento de proteção individual são importantes nesta luta. A parceria coma Lubrizol e a Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) veio em boa hora e ficamos felizes por gestos como esse”, finalizou o secretário, ao lado da secretária adjunta Ana Carolina Callado.

Doação será importante para o município

O diretor da Lubrizol, Gilberto Alves, destacou que a empresa está situada no município desde 1980, sendo a maioria dos funcionários moradores de Belford Roxo. Ele salientou que a crise da pandemia pegou a população de surpresa. “A situação ficou difícil e a Lubrizol entende que esta doação de materiais será importante para os funcionários da Secretaria de Saúde que neste momento estão tendo trabalho redobrado para salvar vidas”, finalizou.

O presidente da Firjan de Duque de Caxias e Região, Cláudio Lopes, destacou a importância da doação da Lubrizol, mostrando a preocupação da empresa com o olhar social. “A Firjan é o elo que fortalece a relação das indústrias com o poder público e ficamos orgulhosos com esta parceria, pois o momento é crítico e precisa da participação de todos os setores da sociedade nesta luta”, encerrou.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo