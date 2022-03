Loterj, Rjpet e RioSolidario, lançam “Raspadinha Animal”

A “Raspadinha Animal”, será lançada nesta quarta-feira (9/), às 14h, no Palácio Guanabara. A iniciativa é do secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal, por meio de uma parceria com a Loterj e RioSolidario.

“Idealizamos a raspadinha como uma forma de atingir um público que ama os animais e que poderá, além de ajudar a causa, também se divertir e ganhar prêmios,” disse o Secretário Estadual, Marcelo Queiroz.

O objetivo da raspadinha é ajudar projetos de proteção animal, através do RioSolidario.

A primeira-dama, Analine Castro, disse que o RioSolidario, está cada vez mais unido, dialogando e mobilizando a solidariedade com projetos sociais que cuidam de quem precisa.

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Gosto muito dessa frase do nosso protetor dos animais São Francisco de Assis. E é com ela que eu agradeço todo o empenho da Secretaria de Agricultura com os bichinhos do nosso Estado. Quando a vontade de realizar é grande e as parcerias fortalecidas, tudo é possível. Obrigada também todo o carinho com o RioSolidario”, disse a primeira-dama.

De acordo com a loterj, a tiragem será de 400 mil bilhetes, vendidos a 2 reais a unidade e serão mais de R$ 440 mil em prêmios, além de 20 valores de R$ 5 mil reais, como prêmios principais.

Serão mais de 10 mil pontos de vedas em todo o estado. Rapou, ganho e ajudou um animal.

Para Otavio Bastos Cunha, Presidente da Loterj, dado a importância da causa animal, a entidade se sensibilizou e aderiu a parceria com Rjpet e RioSolidario.

“A ideia partiu do Secretário Marcelo Queiroz, que tem dado apoio com muita clareza a causa animal. E quero destacar que a partir de agora, as ações sociais em prol dos animais, fazem parte dos nossos objetivos. Essa é apenas a primeira fase do projeto, entre ouras ações para inclusão da assistência aos pets do Rio de Janeiro no radar da Loterj”, disse o presidente.

Ele explicou ainda que, toda renda proveniente da “Raspadinha Animal”, será doada para o RioSolidario.

“A renda será para aplicação de assistência na causa pet. Agora também faz parte do nosso objetivo, junto ao secretário Marcelo Queiroz e a Primeira- dama, Analine Catro, tornar o Rio um dos principais Estados do país na causa de defesa animal”, finalizou, Otavio Bastos Cunha.

Procurador Geral do Estado será homenageado no Palácio Guanabara

Durante o evento de lançamento da “Raspadinha Animal”, o Secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, fará uma homenagem ao Procurador Geral do Estado, Dr. Bruno Dubeux.

No inicio do ano quando o Procurador passava de carro pela ponte Rio-Niterói, se deparou com um cachorro de porte pequeno, vira0-lata, aproximadamente um ano de idade, no meio da ponte. Ele parou o carro e resgatou o animal.

Dubeux, adotou o cachorrinho e colocou o nome de “Olé”. O animal também foi castrado no programa RJPET: 100 mil castrações do Governo do Estado.