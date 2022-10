Livro sobre superação lança iguaçuana no mercado editorial

Uma história com densas pitadas de realidade. Esse é o tom do livro ‘Te desafio a ser sua’ (editora Viseu, 80 páginas), escrito pela iguaçuana Sandra de Oliveira Vicente, que debuta no mercado editorial. O lançamento da obra aconteceu no dia 8 de outubro, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A obra narra a história de Maria, uma mulher ingênua que, cansada de ser agredida, humilhada e traída pelo marido, decide reagir: como vingança, envereda por outros caminhos e se livrar do sofrimento.

“Esse livro é baseado em um drama real, enfrentado por uma amiga. Quando pensei em escrevê-lo, lembrei da minha infância e todo o sofrimento que o meu pai, que era alcoólatra, impôs a todos nós; ele batia em minha mãe, que teve 7 filhos e sempre fez tudo por nós. Para fugir dele, fomos morar na casa de uma tia. Aos 12 anos comecei a trabalhar, aos 14 tive meu primeiro namorado, e aos 16 engravidei. Hoje, somos casados e temos 3 filhas e um neto. Sempre fui uma pessoa forte e corri atrás dos meus objetivos. E também sou impulsiva: não quero saber o que vai dar. Se der errado, eu tento de novo até dar certo e isso me fez criar a história da Maria, a história de uma mulher forte”, explica Sandra.

O tempo revelou o dom de escrever

Ela conta que começou a se interessar pela leitura depois de um incidente que a forçou a ficar de repouso por algum tempo. Foi daí que descobriu o dom para contar histórias. “Nunca imaginei que pudesse ter tantos pensamentos ao mesmo tempo. Várias ideias e lembranças. Acabei me apaixonando ao escrever pequenas frases; daí surgiu a ideia de escrever um livro. Não foi algo planejado, nem mesmo um sonho, mas confesso que estou amando a escrita e muito feliz em poder contar a história e alcançar muitas Marias pelo mundo a fora”, afirma.

Narrativa atraiu interesse da editora

De acordo com Sandra, os primeiros trechos do ‘Te desafio a ser sua’ surgiram em um pequeno texto, que foi publicado nas redes sociais. A narrativa sobre a personagem chamou a atenção da renomada editora, que entrou em contato com a escritora iniciante no dia 28 de outubro de 2021.

“Disse que não era escritora, mas o representante da Viseu gostou tanto do texto que me incentivou a seguir em frente: ‘você pode escrever um livro, sabia?’, afirmou ele. De pronto, abracei a ideia porque amo desafios. Entre conversas sobre prazos para escrever a obra e entregar, determinei um tempo de 3 meses. Mas, com 27 dias já havia preparado 17 capítulos. Entretanto, a editora pediu que escrevesse mais. Falei então que não daria, pois tratava-se de uma história real e não seria possível estender o enredo. Eles aceitaram e no mesmo dia recebi uma mensagem para enviar os originais para avaliação e aprovação. Em menos de cinco dias, a Viseu entrou em contato comigo informando que o livro havia sido aprovado e que oficialmente seria vendido em todo Brasil e no exterior. Fiquei tão feliz! É mais uma porta de oportunidade que a vida oferece, mas também um desafio fabuloso”, disse empolgada.