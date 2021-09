Livro sobre Ana Botafogo será lançado amanhã no Rio

Obra escrita pelo pai da bailarina narra trajetória da filha nos palcos

O lançamento do livro “Ana Botafogo: palco e vida” acontece hoje, numa tarde de autógrafos em área aberta do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A obra, escrita pelo pai da bailarina, o médico cirurgião Ernani Ernesto Fonseca, testemunha ocular de toda a dedicação de Ana, reúne um rico material sobre a trajetória de um dos principais nomes do balé brasileiro.

Baseada em recordações, registros da imprensa e numa minuciosa pesquisa do autor, que levou cerca de 15 anos, a publicação reconstrói momentos marcantes da vida pessoal e profissional da primeira bailarina, como o protagonismo em espetáculos clássicos, como “O lago dos cisnes”, “Giselle”, “Coppélia” e “O quebra-nozes”, entre muitos outros.

A vivência de quatro décadas no Theatro, que Ana celebra este ano, está impressa em nada menos do que 908 páginas.

“Neste livro, proponho contar a história que ainda não foi contada e que, presumivelmente, jamais seria, pois, em grande parte, pertence ao acervo exclusivo de minhas recordações e de minha vivência. O que sei, o que vi, o que senti e o que muitas vezes deduzi da vida particular e artística de minha filha, durante os anos em que eu e sua mãe a acompanhamos quase dia a dia”, conta o pai-autor, no prefácio.

Parceria

Nascida de uma parceria com o Instituto Bees of Love, a obra terá parte da venda destinada à reforma da Maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto. “Minha família sempre me apoiou muito na carreira. Meu pai é um entusiasta, e fez uma pesquisa enorme sobre tudo o que fiz. Não buscou informações só sobre mim, mas sobre tudo o que aconteceu de mais importante na dança no Rio, no Brasil e no Theatro Municipal. O livro tem cada gota do meu suor, e o apoio do Bees of Love foi fundamental para viabilizá-lo”, enfatizou Ana, em entrevista ao jornal Diário do Rio.