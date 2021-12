Livraria em Nova Iguaçu promove noite de autógrafos com pequenos escritores

A habilidade para contar histórias transformou os alunos do Colégio M M Barbirato – Barbiratinho, em Nova Iguaçu, em pequenos escritores. Na quinta-feira da semana passada, a instituição de ensino proporcionou a esses prodígios e seus familiares uma noite de autógrafos pra lá de especial. O evento aconteceu na Livraria Saraiva, no Shopping Nova Iguaçu.

Durante o ano letivo, cada aluno escolheu um tema sobre o que gostaria de escrever. E a partir daí, foi desenvolvendo o projeto do livro, fazendo pequenos relatos sobre a rotina e o que mais gosta de fazer, tendo os pais também como personagens. Bernardo Nunes Lemos Aschoff, de 7 anos, foi um dos pequenos escritores, que se revelou um ótimo contador de histórias.

Primeira obra

Apaixonado por artes marciais, Bernardo falou sobre o jiu-jitsu, esporte de combate que utiliza técnicas de golpes para derrubar e dominar um oponente. O menino, que já demonstra ter um talento nato, era a cara da felicidade e do orgulho ao escrever a didicatória em sua primeira obra.

Acompanhado pelas ‘tias’ (professoras) do Colégio M M Barbirato, Ingrid, Beliza, Marina, Leninha, Mery e Raysa, Bernardo mostrou estar pronto para contar mais um capítulo de sua história de vida.