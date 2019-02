Lindbergh Farias é xingado e hostilizado em aeroporto: “petista pilantra”, “safado” “vagabundo”

Por Antonio Carlos Souza / HORA H

A má fama de políticos envolvidos em esquemas de corrupção e que respondem a processos por atos de improbidade administrativa provocam na população ira e revolta. Um vídeo postado ontem nas redes sociais viralizou e expõe o reflexo dessa impopularidade. A cena foi protagonizada pelo ex-senador Lindbergh Farias (PT) e uma pessoa que transitava pelo aeroporto, que gravou o episódio.

Nas imagens, o ex-prefeito de Nova Iguaçu aparece caminhando pelo saguão do aeroporto, que seria o de Brasília, e é abordado por um homem que estaria aguardando a hora de embarque. Ao fundo, a voz grita palavrões contra ‘Lindinho’. Ele usa expressões como “petista pilantra”, “safado”, “vagabundo” e lembra que ele irá para a cadeia: “Você vai se f***. Você vai pra cadeia”. Irritado, o político tenta agredi-lo e ainda dá um tapa na mão do interlocutor na tentativa de derrubar o celular do homem que está filmando. Na sequência, Lindbergh anda em direção a escada rolante enquanto é xingado.

Vale lembrar: o petista e ex-senador, Lindbergh Farias, foi reprovado nas urnas pelos eleitores do Rio de Janeiro e perdeu o foro privilegiado.

Edição: Jota Carvalho / HORA H