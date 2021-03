Limpeza Urbana: Coleta de lixo em Meriti está voltando ao normal

Jota Carvalho

[email protected]

Com equipe reforçada nas ruas, a Secretaria de Serviços Públicos segue trabalhando pesado para fazer a coleta de lixo da cidade voltar ao normal. Com apoio de caminhões, maquinários e caçambas, os agentes já recolheram quase três toneladas de resíduos.

Recentemente a prefeitura assumiu o serviço que estava sendo prestado por uma empresa terceirizada de forma onerosa e, por orientação do Tribunal de Contas do Estado, a prefeitura suspendeu o contrato em 19 de fevereiro deste ano, assumindo integralmente o serviço.

Devido ao acúmulo de lixo deixado pela empresa e às mudanças recentes, um mutirão de limpeza teve início na última terça-feira (9) e, desde então, os coletores estão trabalhando diuturnamente para normalizar a coleta até esta sexta-feira (12).

Bairros mais críticos como Vila União, Vila Tiradentes, Éden, Engenheiro Belford e São Mateus já foram completamente limpos, mantendo agora a coleta regular que acontece três vezes por semana.

Vale lembrar que, além do mutirão que está ocorrendo, a limpeza segue ainda o cronograma abaixo.

Segunda, quarta e sexta

Coletas diurnas

Bacia de Éden

Castelinho

Engenheiro Belford

Éden

Gato Preto

São Mateus

Tomazinho

Vila Humaitá

Vila Norma (parte alta)

Vila Tiradentes

Vila União

Coletas noturnas

Agostinho Porto

Coelho da Rocha (altura da Cadore)

Éden

Fazenda Carrapato

Grande Rio

Jardim José Bonifácio

Parque Alian

Vila Jurandir

Vila Norma (parte baixa)

Vila Rosali

Vila Zulmira

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

Coletas diurnas

Jardim Botânico

Jardim Íris

Jardim Metrópole

Jardim Nóia

Jardim Meriti

Jardim Paraíso

Morro Azul

Parque Araruama

Parque José Bonifácio

Parque Novo Rio

Parque Tietê

Venda Velha

Vila São João

Vila São José

Coletas noturnas

Coelho da Rocha

Jardim Meriti

Morro Sendas

Parque Analândia

Parque Juriti

Praça da Bandeira

TODOS OS DIAS

Coletas diurnas

Centro de São João de Meriti (praças e vias principais)

Coletas noturnas

Centro de Vilar dos Teles (praças e vias principais)