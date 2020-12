Limpeza em ritmo acelerado no Canal do Outeiro em Belford Roxo

Trabalho no Canal do Outeiro faz parte do projeto Limpa Rio, do Governo do Estado

Os trabalhos de dragagem no Canal do Outeiro continuam em Belford Roxo. Ontem, a Prefeitura esteve no bairro Roseiral, na Rua Irmã Zélia, próximo ao Campo Beira Rio, com uma escavadeira e um caminhão fazendo a limpeza do rio. As ações fazem parte do projeto Limpa Rio, do Governo do Estado, através de uma indicação do deputado estadual Márcio Canella. A cidade recebeu duas escavadeiras hidráulicas e quatro vcaminhões para que a limpeza e o desassoreamento de rios e canais fossem executados.

“Esse é um passo importante para aqueles que sofrem com problemas nos períodos de chuva. Os trabalhos estão sendo executados diariamente em prol da população”, destacou o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho ao lado do deputado Canela, que reafirmou o compromisso em trazer melhorias para a cidade. “Através dessa parceria com o Estado, vamos acabar com os problemas de enchentes ocasionados por rios e canais”, finalizou o deputado.