‘Limão’ do tráfico é preso por receptação em Nova Iguaçu

Apontado como chefe do tráfico de drogas dos bairros Aimoré e Roma, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Giovani Rodrigues, conhecido como Limão, de 37 anos, foi preso na manhã da última segunda-feira (7) por policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), ao ser flagrado com um veículo roubado.

De acordo com informações da corporação, a equipe formada pelo 2º sargento Denis e o cabo Thiago Neves se deslocava para atender a uma ocorrência no Aimoré quando, na altura da Rua Abílio Gonçalves, teve a atenção voltada para o veículo HB20 Vision, placa da RFC9E27. Ao realizar a abordagem, os policiais constataram através do chassi que a placa do carro, na verdade, era RJY1B06 e estava registrado como roubado na 27ª DP (Vicente de Carvalho), na Zona Norte do Rio.

Antes da abordagem, o marginal tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Com passagens pela polícia por trafico de drogas, ele estava em liberdade condicional e agora retornará para o presídio uma vez que foi autuado pelo crime de recepção.