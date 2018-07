Ligações perigosas e contratos fraudulentos em Japeri

Acusado de liderar braço político de organização do tráfico com outros dois vereadores, prefeito teria autorizado contratações milionárias sem licitação. A prisão do prefeito de Japeri, Carlos Moraes Costa (PP), e dos vereadores Cláudio José da Silva, o Cacau, Wesley George de Oliveira, o Miga, presidente da Câmara Municipal, que se entregou ontem à polícia (foto), é somente a ponta do iceberg da sujeira descoberta pela Operação Senones*, desencadeada pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio na última sexta-feira.

