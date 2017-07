Líder religioso e Motorista escolar são presos suspeitos de estupro

Foto: Divulgação

Ambos os crimes aconteceram em Bangu, Zona Oeste do Rio

Policiais da 34°DP (Bangu) prenderam José Barbosa, de 57 anos, líder religioso de uma igreja presbiteriana, suspeito de manter relações sexuais durante cinco anos com uma menina de 13, que frequentava a mesma igreja que o religioso congregava, em Senador camará, Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o presbítero começou a ser investigado em junho deste ano, depois que a família da criança desconfiaram do estupro, que foi confirmado pela menina.

Já o motorista de uma van escolar Paulo Vieira da Silva, de 72 anos, teve a prisão preventiva decretada no último mês pela Justiça e, foi capturado na manhã desta sexta feira (28). O homem também foi detido por policiais da 34°DP (Bangu), acusado de estuprar uma das crianças que levava e trazia da escola. Segundo a polícia, ele cometia os abusos quando ficava sozinho no carro com a criança, de 7 anos, que era sempre a última que o suspeito deixava em casa.

