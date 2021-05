Libertadores: Fluzão faz vira-virou e fica perto das oitavas

Pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores, o Fluminense venceu o Santa Fe-COL, de virada, por 2 a 1, na noite de quarta-feira (12/05), no Maracanã. O Tricolor demorou a imprimir seu jogo, saiu atrás no placar, mas não deixou o Santa Fe gostar da partida. Empatou na sequencia com Fred e ampliou em bela jogada de Cazares, com a finalização de Caio Paulista. O gol dos colombianos foi marcado por Jersson González. O Fluminense é o líder do Grupo D, com oito pontos. O River Plate (ARG) está na segunda posição, com seis. O Junior Barranquilla tem três e o Santa Fe somou apenas dois. Na próxima terça-feira, o Fluminense recebe o Junior Barranquilla, no Maracanã. Um empate dará a classificação ao Tricolor. Com o gol, Fred se tornou o terceiro maior artilheiro brasileiro da competição.

O jogo

Primeiro tempo: Aos quatro minutos, a primeira finalização. Santa Fe chegou pela direita com um chute sem perigo, para fora, de González. Aos seis, Nene roubou a bola no meio, avançou e chutou forte. A bola explodiu na zaga. Aos 11, Nene achou o Luiz Henrique por trás da zaga, mas o goleiro se antecipou. Na sequência, Arias colocou Osório na cara de Marcos Felipe que fez grande defesa. Aos 14, Jorge Ramos recebeu na linha de fundo e cruzou, os atacantes se atrapalharam e a bola saiu pela linha de fundo. Aos 20, um bate e rebate na área do Flu, saiu o chute, mas Calegari cortou a saiu com a bola dominada. Aos 31, Nene levantou na área e o goleiro Castellanos se antecipou ao Fred. Aos 38, González recebeu cruzamento e cabeceou para fora. Aos 40, Porras chutou de longe e Marcos Felipe escorou para escanteio. Aos 44, Marcos Felipe acionou Kayky na ponta direita, que driblou dois adversários e sofreu a falta. Nene cobrou e a zaga afastou.

Segundo tempo: No primeiro minuto, Jorge Ramos chutou de longe, cruzado, e Marcos Felipe raspou para escanteio. Aos sete, Kayky cruzou para Fred que passou de peito para a finalização do Gabriel Teixeira. A bola saiu em escanteio. Aos 10, mais um chute de longe para defesa tranquila de Marcos Felipe. Aos 12, Jersson González recebeu uma bola infiltrada pelo alto por Porras e completou de primeira, sem defesa para Marcos Felipe. Fluminense 0 x 1 Santa Fe. No lance seguinte, Nene tocou para Kayky que avançou e achou Fred na marca do pênalti. O artilheiro chutou forte no canto, deixando tudo igual novamente. Flu 1 x 1 Santa Fe. Aos 28, duas bolas alçadas seguidas na área, primeiro por Calegari, depois por Cazares, mas ninguém chegou para completar. Aos 31, Cazares colocou Caio Paulista na cara do gol. O atacante teve muita tranquilidade, cara a cara com o goleiro, para colocar no canto direito de Castellanos. Flu 2 a 1. Aos 38, Caio Paulista fez o pivô e Yago chutou para o goleiro espalmar em escanteio. Na cobrança, Bobadilla cabeceou e o zagueiro cortou em cima da linha. Aos 47, Caio Paulista foi acionado pela direita, cortou para o meio e cutou cruzado com muito perigo.

Escalações

>> Fluminense

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Wellington), Yago Felipe e Nene (Cazares); Kayky (Caio Paulista), Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) e Fred (Babadilla). Técnico: Roger Machado.

>> Santa Fe

Castellanos; Arboleda (Pedroza), Torijano, Porras e Moralez; Pico (Caballero), Giraldo, Arias (McCormick), Osorio (Serje) e González (Velásquez); Jorge Ramos. Técnico: Harold Rivera.