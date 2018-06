Lewandowski desmente notícia falsa sobre julgamento de Lula

Foto: STF/Divulgação

Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), desmentiu no final da noite de quinta (21) o conteúdo de uma notícia falsa (fake news) divulgada nas redes sociais. Ele confirmou que a sessão da Segunda Turma que vai julgar o pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na terça-feira (26), será pública, e não secreta, como foi divulgado falsamente.

