Leilão do pré-sal arrecada R$ 11,14 bilhões em 2ª rodada

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) arrecadou R$ 11,14 bilhões com o leilão de reservas de petróleo nos campos Sépia e Atapu, no pré-sal na Bacia de Santos, no regime de partilha da produção.

O leilão da 2ª rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa foi realizado nesta manhã, no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro. Na rodada, 11 empresas estavam habilitadas a submeter ofertas. O campo de Sépia foi arrematado pelo consórcio entre Petrobras,Total Energies, Petronas e QP Brasil. O consórcio não contava com a estatal e ofereceu percentual de excedente em óleo de 37,43%, contra uma proposta sozinha de 30,30% da Petrobras. A estatal, contudo, exerceu seu direito de preferência e ficou com 30% do campo.

O campo de Atapu recebeu apenas uma oferta, de um consórcio formado por Petrobras, Shell Brasil e TotalEnergies, com 31,68% de excedente em óleo. Os ágios foram de 149,20% em Sépia e 437,86% em Atapu.

De acordo com o governo, durante o período de operação dos campos, os investimentos previstos são de R$ 200 bilhões.