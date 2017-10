Leilão de bens de Cabral é suspenso pelo TRF

Foto: Reprodução

O desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal (TRF), suspendeu o leilão de bens do ex-governador Sérgio Cabral. Segundo Gomes, o TRF ainda não analisou o pedido da defesa de Cabral, porque a data do leilão estava muito próxima. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio, havia negado horas antes a apelação dos advogados do ex-governador para suspender dois leilões, que estavam marcados para dos 3 e 11 de outubro.

A defesa do ex-governador questionava a nomeação do leiloeiro Renato Guedes, alegando que Renato não teria requisitos legais para exercer a função. Visto que o TRF não analisou a questão, Gomes acabou por determinar a suspensão do leilão. “Verifico que a proximidade do primeiro ato de praça/ leilão indica que, sem a concessão de efeito suspensivo, o julgamento deste apelo, que ainda será remetido ao MPF para parecer, certamente perderia seu objeto”, escreveu o desembargador.