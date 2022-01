Lei Seca registrou altos índices de alcoolemia no final de semana; Nova Iguaçu lidera os números

No final de semana (de sexta a domingo – 21 a 23), a Operação Lei Seca realizou 26 blitzes em várias regiões do estado. No total, 3.138 motoristas foram abordados e destes 525 apresentaram sinais de embriaguez, o que representa 16,73% de casos de alcoolemia.

O município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, bateu o recorde de registros de alcoolemia. Dos 134 motoristas abordados, 52 foram flagrados dirigindo sob influência de álcool, registrando um percentual de 38,8%. A cidade de Maricá também bateu altos números, em uma ação realizada no domingo 35,5% casos de alcoolemia foram registrados.

Já na Região dos Lagos foram realizadas ações de fiscalização nas cidades de Rio das Ostras e Saquarema. Em Rio das Ostras, 72 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados, já em Saquarema 46 casos de alcoolemia foram registrados.