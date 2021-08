Lei Seca registra altos índices de alcoolemia

Agentes realizaram duas mil abordagens a motoristas em todo o estado, com 23% de casos de ingestão de álcool

O fim de semana passado foi o primeiro com ações de fiscalização após o reforço no efetivo da Operação Lei Seca. Foram abordados dois mil motoristas em todo o estado, e 23% de casos de alcoolemia, registrados. Nas ações em vários bairros da capital e no interior, 463 motoristas foram flagrados embriagados.

No município do Rio, o bairro de Jacarepaguá bateu o recorde de flagrantes de motoristas dirigindo alcoolizados: 41,4% de casos de alcoolemia, sábado passado, dia 21. Em Niterói, dos 158 motoristas abordados, 63 estavam dirigindo sob influência de álcool em ações realizadas no sábado e no domingo.

Interior do estado

Já no interior do estado, o município de Barra Mansa registrou o maior índice de alcoolemia em uma ação no sábado. Foram abordados 69 motoristas e 34 estavam alcoolizados. Em Volta Redonda, 60 motoristas foram abordados e 23 casos de alcoolemia foram registrados em uma ação realizada no domingo.

No último final de semana, duas ações foram realizadas em Paraty, e 23,84% dos 172 motoristas abordados foram flagrados dirigindo embriagados.

Durante as ações de fiscalização da Operação Lei Seca, as pessoas que são flagradas dirigindo sob efeito de álcool cometem infração gravíssima, têm a carteira de habilitação suspensa por um ano e pagam multa de R$ 2.934,70. Além disso, têm o veículo retido ao menos que apresente um motorista que seja habilitado e esteja em condições de dirigir.