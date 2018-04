LBV oferece vagas para curso gratuito de Depilação

Foto: Reprodução/Internet

A Legião da Boa Vontade (LBV) já está com inscrições abertas, para o Curso de Depilação, dentro do programa Capacitação e Inclusão Produtiva, que desenvolve o espírito empreendedor dos alunos e aprimora suas habilidades.

A área da beleza, mesmo diante da crise, continua promissora. O curso prepara os atendidos para o concorrido mercado de trabalho, aprimorando suas habilidades e desenvolvendo o espírito empreendedor.

O curso tem duração de 2 meses e as aulas estão previstas para 16 de abril, toda segunda-feira, das 13 às 17 horas.

Durante o curso, o aluno aprenderá os principais conhecimentos e técnicas de depilação, como realizar um atendimento, princípios éticos, biossegurança, anatomia e fisiologia do pêlo, tipos de pêlo, tipos de depilação, como depilar sobrancelhas, depilação artística e convencional, modelo de anamnese.

Restam poucas vagas. Não perca a oportunidade!

Para se inscrever no curso gratuito profissionalizante, o interessado deve comparecer à Instituição, levando: RG, CPF, Comprovante de Residência. A idade mínima é de 18 anos e a escolaridade é o Ensino Fundamental completo. Ao término das atividades, haverá a entrega dos certificados.

Em Belford Roxo, RJ, o Centro Comunitário de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade, está localizado na Av. Retiro da Imprensa, 467 – Centro. Para outras informações, ligue: (21) 2761-0729.