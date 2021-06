Lázaro Barbosa fugiu pelo teto da cela da cadeia de Águas Lindas de Goiás e foi o único a não ser recapturado, em 2018

Lázaro Barbosa, de 32 anos, suspeito de fazer uma chacina em Ceilândia, no DF, fugiu pelo teto da cela da cadeia de Águas Lindas de Goiás, em 2018, e foi o único a não ser recapturado de um grupo de cinco presos que tentaram fugir pelo mesmo local. Após conter a fuga que seria em massa, em 23 de julho daquele ano, a polícia sentiu a falta do suspeito após a contagem dos recapturados.

“Aproximadamente às 2h da manhã, os presos da cela ADM02 tentaram fuga pelo teto da cela. O agente que se encontrava na guarita percebeu a fuga e efetuou disparos contendo a fuga em massa. Após conferencia nominal, verificaram que apenas um preso havia foragido, se tratando da pessoa de Lázaro Barbosa Souza”, diz trecho do boletim de ocorrência registrado à época.

Os policias penais recapturaram quatro detentos que estavam entre os muros, um que estava no buraco na tentativa de fugir, e contiveram o restante dos presos da cela. Para abrir a brecha, os presos danificaram a cela onde ficavam, além de quebrar telhas e forros do teto.

Prisão

Ele foi preso em 7 de março de 2018, em Águas Lindas, e fugiu em 23 de julho do mesmo ano. Segundo relatos da Polícia Militar, Lázaro Barbosa estava em via pública próximo a uma padaria, no bairro Águas Bonitas 1.

Tentou fugir, mas foi alcançado pela viatura e resistiu à abordagem policial. Por falta de documentos pessoais, foi levado para a delegacia, onde descobriram mandados de prisão em aberto.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que em 2018, quando foi preso, “ele [Lázaro Barbosa] tinha três mandados de prisão por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro”.

Primeira fuga

Após fugir do presídio, a Polícia Militar iniciou uma série de buscas pela região. Lázaro Barbosa foi encontrado novamente em 31 de julho, no setor de chácaras Quintas das Águas Bonitas, em Águas Lindas.

Ele estava em uma moto e voltou a fugir após avistar viaturas da polícia, conforme o boletim de ocorrência da época. Na perseguição, ele perdeu o controle e caiu do veículo no chão.

Com a chegada da polícia, Lázaro trocou tiros com a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT). Mas, ele conseguiu fugir para dentro de uma chácara. Um helicóptero auxiliou nas buscas pelas matas, porém, ele não foi encontrado.

Veja as fugas de Lázaro Barbosa:

O suspeito estava desaparecido desde então. Segundo a polícia, ele reapareceu e cometeu uma chacina contra uma família de Ceilândia, no Distrito Federal, em 9 de junho.

Ele é suspeito de assaltar a fazenda e matar a tiros e a facadas os integrantes da família:

Cláudio Vidal, de 48 anos – pai e empresário;

Gustavo Vidal, de 21 anos – filho do casal;

Carlos Eduardo Vidal, de 15 anos – filho do casal;

Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos – a mulher do empresário foi sequestrada e morta. O corpo foi achado no sábado (12), em uma mata próxima à casa da família.

Após os crimes no DF, ele fugiu para Cocalzinho de Goiás no dia seguinte e segue numa série de crimes enquanto escapa de mais de 200 policiais pelas matas dos povoados de Edilândia e Girassol.

De acordo com a Polícia Militar, ele invadiu chácaras, atirou em três pessoas, das quais duas estão em estado grave, furtou um carro e o abandonou na BR-070.

Linha do tempo:

Na sexta-feira (11), ele roubou um veículo e fugiu para Cocalzinho de Goiás. Depois colocou fogo no carro; No sábado (12), invadiu uma fazenda, atirou em três pessoas e colocou fogo em uma casa. Nesta ocasião, fez um caseiro refém, usou e obrigou a vítima a usar drogas; No domingo (13), o suspeitou furtou um carro para fugir da polícia, foi visto na BR-070 e acabou abandonando o veículo. A corporação acredita que ele tentava retornar ao DF; na segunda-feira (14), ele foi filmado por câmeras de monitoramento e teria dormido em um galpão de uma chácara. Pediu comida aos moradores, mas fugiu; na terça-feira (15), uma moradora de uma fazenda filmou os policiais durante buscas em sua propriedade.

Segundo as imagens, Lázaro passou por lá durante a fuga. Mais tarde, ele sequestrou uma família em outra chácara (foram liberados sem ferimentos) e atirou em dois policiais, que foram atingidos de raspão. Eles foram levados para hospitais e estão conscientes.

Na quarta-feira (16), Lázaro Barbosa foi visto por um morador em uma área rural;

Na quinta-feira (17), a polícia retomou as buscas em matas da região e mudou a base de operação pela segunda vez. Fonte: G1