Lava Jato: prefeito de Niterói é preso em operação do MP

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), foi preso na manhã desta segunda-feira (10) por uma força-tarefa do Ministério Público estadual (MP-RJ) e da Polícia Civil, um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio. O chefe do Executivo da Região Metropolitana é suspeito de ter desviado mais de R$ 10 milhões da verba de transporte do município entre 2014 e 2018.

De acordo com os policiais que efetuaram a prisão do prefeito, Neves se descontrolou emocionalmente. Neves recebeu atendimento médico do deputado federal Chico D’Angelo, colega de partido, dentro da Cidade da Polícia. Ele chegou à Cidade da Polícia às 9h05. Baseada em delação do ex-dirigente da Fetranspor Marcelo Traça, a Operação Alameda ainda cumpriu outros três mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Traça também foi denunciado pelo MP. Os cinco vão responder por peculato e corrupção ativa e passiva.

Aos jornalistas, o Rodrigo Neves disse estranhar esse tipo de ocorrência e também negou ter recebido propina e se disse perplexo com a sua prisão. “Trabalho desde os 18 anos de idade, 20 anos de vida pública, não viajo pro exterior, tenho três filhos lindos, fecho minhas contas como qualquer cidadão de classe média, vivo em um imóvel simples. Me estranha muito esse tipo de ocorrência”.

Outros presos na operação

Os presos na operação são: Rodrigo Neves, prefeito de Niterói ( PDT), preso; Domício Mascarenhas de Andrade, ex-secretário municipal, preso; João Carlos Félix Teixeira, presidente do consórcio TransOceânico e sócio da Viação Pendotiba, preso; João dos Anjos Silva Soares, presidente do consórcio Transnit e sócio da Auto Lotação Ingá, preso; Marcelo Traça, ex-dirigente da Fetranspor, em liberdade por causa da delação.

Segundo as investigações, Neves é apontado como líder de esquema que cobrava das empresas de ônibus consorciadas do município 20% sobre cada reembolso da gratuidade de passagens. O benefício é concedido a alunos da rede pública de ensino, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Periodicamente, as viações informam à prefeitura quantos passageiros foram transportados de graça para que o município as pague de volta. Os 20% eram cobrados em cima desse valor.

Fonte: G1

Edição: Antonio Carlos