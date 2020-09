Lava Jato denuncia Wassef e mais 4 por peculato e lavagem de dinheiro

A força-tarefa da Lava Jato denunciou ontem o advogado Frederick Wassef, que já representou o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e mais quatro pessoas por peculato e lavagem de dinheiro.

Os denunciados são: Frederick Wassef, advogado; Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio-RJ; Marcelo Cazzo, empresário que teria apresentado Wassef para o grupo; Marcia Carina Castelo Branco Zampiron, advogada; Luiza Nagib Eluf, advogada.

A denúncia é um desdobramento da Operação E$quema S, que mirou um suposto esquema de tráfico de influência envolvendo grandes escritórios de advocacia. Jair e Flávio Bolsonaro não são investigados nessa operação.

Os procuradores encontraram movimentações suspeitas nas contas do escritório de Wassef. Esses recurso, segundo os investigadores, foram desviados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ).