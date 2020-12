Laudo indica tiro na cabeça de jovem morto após abordagem policial em Belford Roxo

Uma das vítimas da abordagem que terminou com dois jovens mortos em Belford Roxo tinha duas perfurações na região da cabeça. É o que indica um laudo preliminar feito pela perícia. Edson Arguinez, de 20 anos, tinha perfurações na nuca e também na altura da mandíbula. Jhordan Luiz de Oliveira Natividade,, 17 anos, tinha três tiros na região do glúteo direito, um tiro na perna direita e outro nas costas, também do lado direito.

Em depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) os policiais militares que realizaram a abordagem aos dois jovens que estavam numa moto negaram ter disparado suas armas contra as vítimas. Uma câmera de vigilância registrou toda ação.

A especializada ainda avalia se será possível fazer o confronto balístico( comparar balas encontradas no corpo de Edson e Jordan com as armas apreendidas com os policiais). Os PMs foram presos e os dois fuzis e as duas pistolas deles foram apreendidas.

O dono da moto, utilizada pelos jovens quando foram derrubados, já foi ouvido pela polícia. Agora, os investigadores querem refazer o trajeto da viatura dos policiais na última sexta-feira quando aconteceu a abordagem.

O porta-voz da Polícia Militar, Ivan Blaz, afirmou que a abordagem foi uma “ação extremamente errada”. “Infelizmente, esses policiais colocaram suas carreiras em risco por conta de uma ação extremamente errada”, afirmou.

Os corpos de Edson e Jordan foram enterrados no cemitério da Solidão, também em Belford Roxo, na tarde da última segunda-feira . Sob clima de revolta. familiares classificaram o crime de ‘covarde’.