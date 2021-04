‘Laranja’ podre no ‘pomar da política de Seropédica coloca prefeito na gangorra e em maus lençóis

“Uma laranja podre contamina todo o cesto”. O velho ditado popular tem sido usado como referência para criticar o ex-vereador e assessor especial Aguinaldo Luís Pereira. Nomeado para cargo na Prefeitura de Seropédica, ele é visto como má influência no governo de Lucas Dutra dos Santos, o Professor Lucas (PSC).

De acordo com fontes ligadas ao governo, a conduta de Aguinaldo pode colocar o prefeito em maus lençóis, principalmente porque ele estaria desviando as atribuições do cargo para opinar nas decisões do chefe do Executivo. Há quem afirme que desde sua nomeação, em 1º de janeiro deste ano, a atual administração tem funcionado como uma gangorra, num sobe e desce que afeta a já instável popularidade do governo.

“Ele praticamente parece querer orquestrar tudo na prefeitura. Quer ser um manda-chuva. O Professor Lucas deu corda e agora não sabe como puxar. Se continuar nesse ritmo, vai querer assumir a cadeira do chefe do Executivo, porque ganância esse Aguinaldo tem de sobra. Abre o olho, prefeito!”, alerta um ex-aliado, ao afirma ter sido traído por Pereira, que no ano passado concorreu à reeleição para Câmara pelo Solidariedade, mas não obteve votação suficiente. “Provavelmente, foi traído pelo excesso de autoconfiança”, afirma um adversário político.

Esposa é investigada pelo MP por improbidade administrativa

A energia política negativa de Aguinaldo também pode estar por trás das peripécias administrativas da sua esposa. Roberta Bailune Antunes é ex-secretária de Educação de Japeri e responde a vários processos no Ministério Público por crimes como improbidade administrativa e mau uso de verba pública na pasta. As ações desastradas dela no comando da pastar, sob a suposta influência do marido, pode levá-la à prisão.

Um peso a mais nos ombros

A esposa de Aguinaldo é alvo de outras investigações, como a dos contratos com os ônibus que faziam o transporte dos alunos da rede municipal de Japeri, vários com restrição judicial. Os documentos foram enviados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) ao Ministério Público.

O relatório, assinado pelo conselheiro substituto Christiano Lacerda Ghurren, aponta indícios de improbidade administrativa contra a então secretária Roberta Bailune. Jjunto com a empresa fornecedora do serviço, a secretária, a ex-controladora e os fiscais do contrato, o TCE pede o pagamento de uma multa no valor de R$ 177 mil.

Ainda segundo o texto enviado ao MPRJ, se a prefeitura tivesse optado por comprar os veículos seis anos atrás, em vez de alugá-los, teria economizado mais de R$ 7 milhões.

Caso de nepotismo

Ainda como secretária de Educação de Japeri, Roberta Bailune foi denunciada à Justiça em ação ajuizada pelos promotores que atuam na 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva (Núcleo Nova Iguaçu) pelo crime de nepotismo.

Na ação também estão sendo processadas a subsecretária Débora Cristina Rodrigues Alves da Silva, e a filha dela Rhoannie Alves da Silva, nomeada para o cargo de chefe do setor de digitalização e reprodução do órgão. O caso de nepotismo possui um agravante: segundo apurou o MP, mãe e filha assinaram documento afirmando que não se enquadravam em tal situação. Ambas “declararam falsamente não estarem enquadradas em situação de nepotismo”.

Roberta Bailune foi enquadrada foi estar ciente do grau de parentesco das duas funcionárias e ainda assim ter mantido a nomeada no cargo.

Reportagem: Antonio Carlos