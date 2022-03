Lalu Lounge: luxuosa como a noite, verdadeira como a lua

Após 23 dias de reforma para expansão, foi reinaugurada na última quinta-feira (24), em Nova Iguaçu, a casa noturna Lalu Lounge, que retornou já fazendo sucesso com as suas programações. Localizada na rua Arcelino Pereira Neves, 52, o espaço possui um ambiente sofisticado e agora conta com a capacidade aumentada em 30% para recepção do público.

“É um empreendimento que possui ambientes sofisticados de extremo conforto, reunindo projetos de som, iluminação, climatização e interação criando um ambiente íntimo, de atmosfera vibrante e decoração rica em detalhes, com equipe totalmente treinada para melhor atender, como seguranças, enfermeiros e bombeiros à disposição”, informa o site da boate.

O Lalu Lounge Nova Iguaçu é referência na região. O projeto foi elaborado com o intuito de oferecer uma experiência mais completa para diferentes perfis de público.

“Hoje contamos com ambiente a céu aberto, um novo salão em formato de lounge, camarotes em modelo suíte com banheiro privativo, novos bares e palcos alternativos, dentre muitas outras novidades”, explicou Matheus Monteiro, um dos administradores da casa, para a redação do Jornal Hora H.

Com o objetivo de diversificar os eventos na Baixada Fluminense, a casa oferece atrações com muito samba, funk, eletrônica, sertanejo, pop e MPB.

“Acreditamos que o nosso público merece sempre o melhor, para isso, buscamos evoluir nossa estrutura e qualificar cada vez mais o nosso atendimento”, concluiu Matheus.

“Nossa inauguração foi um sucesso, apresentamos a casa com várias atrações e novidades. Gostaríamos de agradecer a todos os clientes, amigos, artistas, personalidades e influenciadores que marcaram presença nesse dia tão especial. E aos que não puderam estar, vão ter muitas oportunidades pela frente”, agradeceu Wallace Neves, produtor do lounge.

O horário de funcionamento às terças e quartas é das 18h até 1h. De quinta à domingo, a casa funciona de 18h às 5h30. Aos sábados, além do horário noturno, a partir das 13h, é realizada a “Feijoada do Lalu”. O local também oferece um café da manhã farto após a finalização dos eventos de sábado sem qualquer custo adicional. A programação está disponível no Instagram através do user @laluloungeni.

Izabelle Rodrigues