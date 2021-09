Ladrões que roubaram loja de celulares em Belford Roxo são presos

Uma dupla acusada de assaltar uma loja de celulares em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi presa na última sexta-feira, por policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo). Três dos 11 aparelhos roubados foram recuperados com os bandidos.

De acordo com os agentes, os homens estavam em uma van, desceram e levaram os aparelhos da loja, na última quinta-feira. Com informações de funcionários do estabelecimento comercial e vítimas do roubo, os policiais conseguiram localizar o veículo utilizado no assalto e prenderam os dois homens.

Eles foram reconhecidos por funcionários da loja, presos e encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.