Ladrões explodem carro-forte em tentativa de assalto

PARÁ – Bandidos explodiram um carro forte durante tentativa de assalto na Rodovia PA-308, no município de Viseu, região nordeste do estado, na terça-feira (5). Ninguém ficou ferido durante o ataque e os criminosos não conseguiram levar o dinheiro.

Nas imagens, é possível ver que o carro forte ficou completamente destruído, as paredes foram parar no meio da rodovia de terra após a explosão.

Segundo informações, pelo menos dois homens atacaram o carro que passava pela via. Testemunhas contaram que pelo menos duas explosões foram ouvidas. A Polícia Militar informou que realiza buscas para identificar e prende os responsáveis do crime.