Ladrões assaltam clientes e funcionários em restaurante japonês

Bandidos armados assaltaram invadiram um restaurante de comida japonesa na Tijuca, na Zona Norte do Rio, e assataram clientes e funcionários. O crime foi no último sábado. Imagens de câmeras de segurança mostram que pelo menos três assaltantes revistaram os clientes do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver o momento em que eles abordam os clientes. Um ainda rouba os celulares de cinco pessoas que ocupavam a mesma mesa. Uma mulher teve até o cordão roubado.

Em outra mesa, o outro assaltante recolheu os celulares de um casal. Após pegar os objetos de clientes de uma mesa ao lado, o ladrão ainda voltou e fez o casal retirar os anéis dos dedos.

Em nota, a Polícia Civil disse que investiga a autoria do crime e que vítimas já foram ouvidas. A corporação afirmou que analisa as imagens das câmeras de segurança e que trabalha para esclarecer as circunstâncias do caso.