Ladrão que esfaqueou turista do Rio de Janeiro é preso em Recife

A polícia prendeu na tarde de ontem um assaltante de 21 anos horas após ele ferir um turista do Rio de Janeiro, usando um facão, para roubar um celular. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira, na Rua do Atlântico, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e foi flagrado por câmeras de segurança.

De acordo com o delegado Alfredo Jorge, da Delegacia de Boa Viagem, o homem foi preso em flagrante no bairro do Pina, também na Zona Sul, por uma equipe da delegacia. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

“Ele está sendo autuado em flagrante por roubo majorado, pela violência e uso de arma branca. O facão não foi encontrado e nem o celular. Ele confessou e disse que já havia trocado o celular por R$ 100, recebendo metade do valor em crack”, detalhou. A vítima, identificada como Diego Resende Paredes, 43 anos, prestou depoimento na delegacia, mas não quis falar com a imprensa.

O turista recebeu alta médica ontem, após receber a vacina antitetânica, passar por exames e ter o ferimento no rosto suturado no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife.

As Imagens mostram o momento em que o assaltante e o turista brigam. O criminoso segura na mão um facão e usa uma mochila nas costas. A vítima é ferida no rosto e cai no chão, derrubando o celular.

O assaltante pega o aparelho e sai correndo do local, deixando o turista caído. Pouco depois do crime, agentes do 19º Batalhão da Polícia Militar encontraram a vítima com o ferimento no rosto tentando ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).