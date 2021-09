Kit larvas: “Muito obrigado por ajudar a nossa família a comer porcaria”, diz pai de aluno para prefeita de Japeri 

Tapurus, dezenas deles, nadando dentro da lata de sardinha e o arroz com aparência de podre. As imagens são um vídeo feito pelo pai de um aluno da rede municipal de Japeri e que está viralizando nas redes sociais.

Os produtos fazem parte da lista de itens que compõem o kit alimentação entregue pela prefeitura, que pagou R$ 17 milhões à Nutri Foods Refeições Eireli, fornecedora dos alimentos. O valor do contrato, sem licitação, custou quatro vezes mais do que a concorrência original, que custaria R$ 3,7 milhões.

O vídeo começa com o homem chamando a atenção da prefeita para a lata de sardinha: “Drª Fernanda, aqui é pra você, que mandou sardinha e arroz para nossas crianças comerem. Dá uma olhadinha agora. Olha os bichos dentro da sardinha. Está vendo os tapurus se mexendo?, pergunta ele.

Na sequência, o pai do aluno mostra o pacote de outro produto com aparência de podre: “Olha aqui Drª

Fernanda, o arroz que a senhora mandou pra gente comer: todo estragado. Eu quero ver a senhora mandar para seus filhos e tratar, porque é doutora. E a gente tem que comer isso aí! Já ficamos três meses sem receber e quando recebe vem estragado. A gente agradece. Muito obrigado por ajudar nossa família a comer porcaria”, desabafou ele, com a voz embargada por causa da revolta.

Veja o vídeo na íntegra através do link: https://www.facebook.com/100026595224486/posts/874818283414671/

Larvas no feijão

Além desses dois itens que estão impróprios para o consumo, o feijão também estava com larvas. A denúncia, feita pela mãe de um aluno que também postou vídeos nas redes sociais, foi destaque de reportagem do RJ1, da TV Globo.

Criado em laboratório?

O escândalo do kit larva derrubou a já baixa popularidade da prefeita Fernanda Ontiveros (PDT). Em conversa com a reportagem, um morador, que pediu para não ser identificado, ironiza a polêmica, sugerindo que os tapurus teriam sido criados em laboratório pela chefe do Executivo, que também é

médica.

“Isso só pode ser invenção dela, que está há mais de nove meses no cargo e não fez nada de significativo pela população. É escândalo e irregularidades que não param. Sugiro até mudar o nome da prefeita para Fernanda ‘Tapuru Ontiveros”, disse.

Ministério Público deve investigar

Em meio ao escândalo, uma pergunta ainda está sem resposta: porque a prefeitura desistiu do processo de licitação no final de agosto e realizou um contrato sem concorrência com valor quatro vezes maior?

O Ministério Público do Rio de Janeiro precisa investigar em que termos foi feito esse contrato com a Nutri Foods e porque a prefeitura não aferiu a qualidade dos produtos antes de entregar os kits aos cerca de 15 mil alunos da rede municipal. Agora não adianta chorar pelo leite derramado, porque os culpados por esse absurdo terão que ser responsabilizados.