KIT ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDOS A ALUNOS DE JAPERI TEM ATÉ LARVA

Os alunos da rede municipal de Japeri, na Baixada Fluminense, estão tendo que catar larvas de feijão, literalmente. Após uma espera de cinco meses, eles receberam os kits alimentação, mas os produtos, segundo os pais, estão em péssimo estado de conservação e com o prazo de validade perto de vencimento.

De acordo com reportagem do RJ1, da TV Globo, os pais mostraram em um vídeo que o sacos de feijão estava cheio de larvas. “Uma prefeita, que é uma doutora, que tem que zelar pela saúde das crianças, comprar um alimento que está prestes a ser estragado…”, desabafou a mãe de um aluno ao mostrar o produto cheio de bichos. A prefeitura pagou R$ 17 milhões pela compra dos kits.

Contrato custou quatro vezes mais

Ainda segundo a reportagem, em junho, em meio à insatisfação dos pais e alunos que reclamavam da demora na entrega dos kits, a Secretaria de Educação havia informado que o processo de licitação para compra estava em fase final.

Entretanto, em agosto, a prefeitura publicou um extrato de dispensa de licitação no Diário Oficial para a contratação emergencial da empresa Nutri Foods Refeições, que fica em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A licitação original com valor de R$ 3,7 milhões, acabou custando quatro vezes mais porque o governo municipal desistiu do processo licitatório e fechou o contrato com a Nutri.

Em maio, a mesma empresa já havia sido contratada pela prefeitura, sem concorrência pública, para fornecer alimentos a Policlínica de Japeri. Os dois contratos somam R$ 17,2 milhões.